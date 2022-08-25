Karaman haberi | Karaman'da silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Güncel Haberler Karaman haberi: Karaman'da otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı. Karaman'da otomobilden silahla ateş açılması sonucu bir kişi yaralandı. Mehmet Ali S'ye (44), Zembilli Ali Efendi Mahallesi 736. Sokak'ta yürürken plakası öğrenilemeyen bir otomobilden silahla ateş edildi. Şüpheli otomobille olay yerinden uzaklaşırken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mehmet Ali S, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Murat Özünal Karaman Güncel Haberler

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