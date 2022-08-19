Karaman haberi: Karaman'da hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
Karaman gündem haberine göre Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Karaman'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından hakkında yakalama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Hırsızlıktan aranan İ.S. (41) ve R.A. (33) saklandıkları bağ evinde yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel