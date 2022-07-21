Karaman haberi... Karaman'da Belediye personeline uyuşturucu ile mücadele semineri Karaman gündem haberine göre Karaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili seminer verildi. Karaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle belediye personeline uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla ilgili seminer verildi. Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen seminere, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, slayt sunumu eşliğinde verilen seminerde, vatandaşları tehdit eden narkotik maddeler ve özellikleri, madde bağımlılığı, bağımlılık yapıcı maddeler ve metafetamin başlıkları altında bilgi verildi. Uyuşturucuyla mücadele yöntemlerinin anlatılmasının ardından soru cevap bölümüyle seminer sona erdi. AA / Mehmet Çetin - Güncel Karaman Belediyesi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Güncel Haberler

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