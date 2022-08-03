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Karaman haberi! Karaman'da balya yüklü 2 römork yandı

Karaman haberi! Karaman'da balya yüklü 2 römork yandı

Karaman yerel gündem haberine göre Karaman'da sap balyası yüklü 2 römork çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

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Karaman'da sap balyası yüklü 2 römork çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Kaşoba köyünde Turgut Şen, tarladan yüklediği 2 römork dolusu sap balyasının elektrik tellerine değmesi sonucu yangın çıktı.

Balyaların yandığını gören Şen, traktörü römorklardan ayırarak yardım istedi.

Çıkan yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, römorklar hasar gördü.

Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Şen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Turgut Şen Karaman Güncel Haberler

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