Karaman haberi! Karaman'da balya yüklü 2 römork yandı Karaman yerel gündem haberine göre Karaman'da sap balyası yüklü 2 römork çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Karaman'da sap balyası yüklü 2 römork çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Merkeze bağlı Kaşoba köyünde Turgut Şen, tarladan yüklediği 2 römork dolusu sap balyasının elektrik tellerine değmesi sonucu yangın çıktı. Balyaların yandığını gören Şen, traktörü römorklardan ayırarak yardım istedi. Çıkan yangın vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında, römorklar hasar gördü. Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Şen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Güncel AA / Mehmet Çetin Turgut Şen Karaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karaman haberi! Karaman'da balya yüklü 2 römork yandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.