Karaman haberi: Karaman'da 116 bin 800 boş makaron ele geçirildi Güncel Haberler Karaman gündem haberine göre Karaman'da gümrük kaçağı 116 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Karaman'da gümrük kaçağı 116 bin 800 boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.S'ye ait iş yerinde kaçak sigara ve tütün satıldığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, 116 bin 800 boş makaron, 99 kilogram kıyılmış tütün, 1200 sigara kutusu, 18 sigara sarma makinesi, 1 elektrikli sigara basma makinesi, 5 bin sigara filtresi ve 33 paket dolu makaron ele geçirildi. E.S. hakkında adli işlem başlatıldı. Güncel Kaynak: AA / Murat Özünal Karaman Güncel Haberler

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