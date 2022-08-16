Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman haberi... Babacan'dan Bahçeli'ye: "Krizlerin Ortağı, Karaman İl Başkanı'mıza Saldıran Üyeleri Adına Özür Dileyeceğine Dün Yine Bana Sataşmış"

Karaman haberi... Babacan'dan Bahçeli'ye: 'Krizlerin Ortağı, Karaman İl Başkanı'mıza Saldıran Üyeleri Adına Özür Dileyeceğine Dün Yine Bana Sataşmış'

Karaman gelişmesine göre Demokrasi ve Atılım (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Babacan’ın asıl şiddet ve dehşet faili bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi, hatta teröristlere şirinlik taslaması, düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır” sözlerine yanıt verdi. Babacan, “Krizlerin ortağı, Karaman İl Başkanı’mıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış. Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi? Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz. Yargı sürecinin takipçisi olacağız” dedi.

Güncel Haberleri

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Babacan'ın asıl şiddet ve dehşet faili bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi, hatta teröristlere şirinlik taslaması, düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır" sözlerine yanıt verdi. Babacan, "Krizlerin ortağı, Karaman İl Başkanı'mıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış. Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi? Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz. Yargı sürecinin takipçisi olacağız" dedi.

Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Devası derdine yetmeyen, küçücük ve ipotekli aklıyla partimizi şiddetle bir gösteren selamsız, sevimsiz Babacan'ın asıl şiddet ve dehşet faili bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi, hatta teröristlere şirinlik taslaması, düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır" demişti.

Babacan, Bahçeli'ye bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Krizlerin ortağı, Karaman İl Başkanı'mıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış. Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi? Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz. Yargı sürecinin takipçisi olacağız."

ANKA / Güncel

Devlet Bahçeli Demokrasi Karaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title