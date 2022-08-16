Karaman haberi... Babacan'dan Bahçeli'ye: 'Krizlerin Ortağı, Karaman İl Başkanı'mıza Saldıran Üyeleri Adına Özür Dileyeceğine Dün Yine Bana Sataşmış'

Karaman gelişmesine göre Demokrasi ve Atılım (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Babacan’ın asıl şiddet ve dehşet faili bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi, hatta teröristlere şirinlik taslaması, düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır” sözlerine yanıt verdi. Babacan, “Krizlerin ortağı, Karaman İl Başkanı’mıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış. Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi? Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz. Yargı sürecinin takipçisi olacağız” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Babacan'ın asıl şiddet ve dehşet faili bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi, hatta teröristlere şirinlik taslaması, düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır" sözlerine yanıt verdi. Babacan, "Krizlerin ortağı, Karaman İl Başkanı'mıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış. Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi? Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz. Yargı sürecinin takipçisi olacağız" dedi.

Devlet Bahçeli, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Devası derdine yetmeyen, küçücük ve ipotekli aklıyla partimizi şiddetle bir gösteren selamsız, sevimsiz Babacan'ın asıl şiddet ve dehşet faili bölücü terör örgütüne tek kelam edememesi, hatta teröristlere şirinlik taslaması, düştüğü çukurun derinliğini göstermesi bakımından ibret verici bir hüsrandır" demişti.

Babacan, Bahçeli'ye bugün sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yanıt verdi. Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Krizlerin ortağı, Karaman İl Başkanı'mıza saldıran üyeleri adına özür dileyeceğine dün yine bana sataşmış. Karar versin: Siyaset mi, şiddet mi? Şiddetle iç içe olan bir siyasetle bizim işimiz olmaz, milletimize havale ediyoruz. Yargı sürecinin takipçisi olacağız."