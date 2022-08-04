Karaman haber | Karaman Valisi Tuncay Akkoyun bal hasat programına katıldı

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Karaman Arıcılar Birliği ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen bal hasat programına katıldı.

Merkeze bağlı Medreselik köyünde yapılan etkinlikte, Akkoyun ve AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser arı sahiplerinden bilgi alıp, kovandan çıta çıkarıp süzme işlemini gerçekleştirdi.

Akkoyun, gazetecilere, bal hasadında aracıların hasat sevincine ortak olmak için burada olduklarını söyledi.

Üreticilerle birlikte bal hasadı yapıp, sonrada bu balı süzdüklerini aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"Karaman arıcılık anlamında bereketli bir coğrafya. Bölgemiz bitki çeşitliliği açısından çok zengin. Bu yüzden gezgin ve yerli aracılarımızın yoğun ilgi gösterdiği bir yer. Bizim amacımız Karaman'ın her yerinde arıcılığı teşvik edip, yaygınlaştırmak. Bu sene arıcılık anlamında bereketli bir sene. Arıcılarımız bu işi eşleriyle, çocuklarıyla beraber yapıyor. Bu çok sevindirici. Arıcılarımız bu işi tekniğine uygun olarak yapıyor. Ne yaptıklarını biliyorlar. Bizim istediğimiz, arzu ettiğimiz modern aracılık bu. Bizler tüm üreticilerimize olduğu gibi arıcılarımıza da tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Yeter ki üretim olsun, insanlarımız çalışıp mutlu olsunlar. Vatanı sevmek üretmektir, çalışmaktır, bu topraklara katma değer sağlamaktır."

Milletvekili Eser'de Karaman'ın hem bozkırın içinde, hem de sırtını Toroslara dayamış güzide bir şehir olduğunu belirterek, "Bu da Karaman'ın bitki çeşitliliğini artırıyor. Dolayısıyla balımızın lezzeti bir başka oluyor. Biz iddialıyız. Bu daha önce tescillendi. Karaman'ın balı ülkemizin sayılı ballarından. Kim nerede bal tadarsa tatsın, mutlaka Karaman'ın balından tatsın diyoruz." dedi.

Karaman Arıcılar Birliği Başkanı Gürsel Yasan ise birlik olarak 710 üyeleri olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Geçen yıl 46 bin arılı kovanımız vardı. Bu yıl verimli bir yıl, arılarımız üredi. Bu sayının 62 bini geçeceğini tahmin ediyoruz. Mutluluğumuz şu, bizlerin yanında olan, çadırlarımıza girebilen, desteklerini esirgemeyen yöneticilerimiz var. Bu bizleri umutlandırıyor, gurur duyuyoruz. Karavan projemiz var, destek veriliyor. Üründe kalıntı yapmayacak ilaçlama projelerimiz var."