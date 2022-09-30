Karaman haber! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Karaman'da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Karaman'da

KARAMAN Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karaman Valisi Tuncay Akkoyun'u makamında ziyaret etti.

Karaman'a bir dizi ziyaret ve açılış programlarına katılmak için gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Karaman Valiliğine ziyarette bulundu. Valilik binasının girişinde il protokolü tarafından karşılanan Erbaş, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a Türk dilinin başkentinde kendilerini ağırlamaktan şeref duyduklarını dile getiren Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Misafirperverliklerinden dolayı teşekkür eden Erbaş ise Vali Akkoyun'a çalışmalarında başarılar diledi. Karaman programı hakkında gazetecilere bir açıklamada bulunan Erbaş, Karaman'ın tarihi ve kültürü ile geçmişlerdeki medeniyetlere sağlamış olduğu katkılardan dolayı çok önemli bir il olduğunu söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Karaman'ın ziyaret ettikleri 43'üncü il olduğunu aktaran Erbaş, "Burada inşallah birkaç senedir yapılamamış olan hafızlık icazet merasimimizi bugün gerçekleştireceğiz. Üniversite caminin açılışı ayrıca bizi çok mutlu edecek. Üniversitelerimizde camilerimizin minarelerimizin yükselmiş olması, gençlerimizin cami ile buluşması, ibadetlerine rahat bir şekilde yapabilmesi hepimizi sevindiriyor. Akşamda inşallah sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte bir istişare toplantımız olacak. Karaman ilimizi daha nitelikli çalışmaları Diyanet İşleri Başkanlığımız ve sivil toplum kuruluşlarımız el birliği ile nasıl yapabiliriz diye müzakeresini yapacağız" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, daha sonra Karaman Belediyene geçti. Burada Belediye Başkanı Savaş Kalaycı ve başkan yardımcıları tarafından karşılanan Erbaş, makama geçerek bir süre Kalaycı ile görüştü.