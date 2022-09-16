Karaman gündem: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Karaman haberi... Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması kapsamında, kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen H.Y, C.B, S.Ç. ve K.Ş. belirlenen adreslerde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 65 gram esrar, 2,5 gram sentetik uyuşturucu ve 20 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y, S.Ç. ve K.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Murat Özünal Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karaman gündem: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.