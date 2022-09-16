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Karaman gündem: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

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Karaman gündem: Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Karaman haberi... Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması kapsamında, kente uyuşturucu getirdikleri ve sattıkları öne sürülen H.Y, C.B, S.Ç. ve K.Ş. belirlenen adreslerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 65 gram esrar, 2,5 gram sentetik uyuşturucu ve 20 sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.Y, S.Ç. ve K.Ş. sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

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