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Karaman gündem: Karaman'da otomobilin baraja düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

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Karaman gündem: Karaman'da otomobilin baraja düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı

Karaman haber... Karaman'da baraja düşen otomobili bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Karaman'da baraja düşen otomobili bulmak için arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gödet Barajı'na, bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri, bot ile barajda arama çalışması başlattı.

Otomobilin düştüğünü gören Murat Kılcal, gazetecilere, baraj çevresinde oturduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyledi.

Bir aracın suya düştüğünü gördüğünü ifade eden Kılcal, "Araç hızla ilerleyip baraja doğru düştü. Aracın düşerken ışıkları yanıyordu daha sonra gözden kayboldu. Jandarmadan yardım istedim. Araç içerisinde vatandaş var mıydı, bilmiyorum." dedi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

Jandarma Karaman İtfaiye AFAD Güncel Haberler

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