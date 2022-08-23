Karaman gündem: Karaman'da otomobilin baraja düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı Güncel Haberler Karaman haber... Karaman'da baraja düşen otomobili bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Karaman'da baraja düşen otomobili bulmak için arama çalışmaları başlatıldı. Alınan bilgiye göre, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gödet Barajı'na, bir otomobilin düştüğü ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. AFAD ekipleri, bot ile barajda arama çalışması başlattı. Otomobilin düştüğünü gören Murat Kılcal, gazetecilere, baraj çevresinde oturduğu sırada büyük bir gürültü duyduğunu söyledi. Bir aracın suya düştüğünü gördüğünü ifade eden Kılcal, "Araç hızla ilerleyip baraja doğru düştü. Aracın düşerken ışıkları yanıyordu daha sonra gözden kayboldu. Jandarmadan yardım istedim. Araç içerisinde vatandaş var mıydı, bilmiyorum." dedi. Güncel Kaynak: AA / Murat Özünal Jandarma Karaman İtfaiye AFAD Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karaman gündem: Karaman'da otomobilin baraja düştüğü ihbarı üzerine çalışma başlatıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.