Karaman gündem: Karaman'da baraj gölüne düşen aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı Güncel Haberler Karaman haberine göre Karaman'da baraj gölüne düşen hafif ticari aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı. Karaman'da baraj gölüne düşen hafif ticari aracın sürücüsünün cesedine ulaşıldı. Alınan bilgiye göre, kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Gödet Barajı'na hafif ticari aracın düştüğü ihbarı üzerine, botla arama çalışması başlatan AFAD ekipleri aracın yerini belirledi. Bunun ardından, olay yerine Konya Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma ekibi çağrıldı. Gelen dalgıçlar, 70 FY 356 plakalı hafif ticari aracın 10 metre ilerisinde, 30 yaşındaki sürücü İbrahim Yaşar'ın cesedine ulaştı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Yaşar'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç sudan çıkarıldı. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, olay yerinde AFAD ve Jandarma ekiplerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çetin Karaman AFAD Güncel Haberler

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