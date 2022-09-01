Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaman gündem haberleri... Karaman Valisi Akkoyun okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Güncel Haberler

Karaman gündem haberleri... Karaman Valisi Akkoyun okul inşaatlarında incelemelerde bulundu

Karaman haberler: Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yapımı devam eden okullar ile yaz döneminde bakım onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği okullarda inceleme yaptı.

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, yapımı devam eden okullar ile yaz döneminde bakım onarım çalışmalarının gerçekleştirildiği okullarda inceleme yaptı.

Akkoyun, ilk olarak Elmaşehir Mahallesi'nde inşaatı büyük ölçüde tamamlanan 8 derslikli anaokulu binasıyla incelemelerde bulundu.

Ardından Akkoyun, Gevher Hatun Mahallesi'nde yapımı devam eden 24 derslikli ortaokul binası ve yakın zamanda eğitim öğretim faaliyetlerinin başlayacağı 12 derslikli Özel Eğitim Anaokulu ile yaz döneminde bakım onarım çalışmaları tamamlanan okullarda incelemelerini sürdürdü.

Akkoyun, incelemelerin ardından, yaz döneminde okulların bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilerek okulların yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirildiğini belirtti.

Geleceğin teminatı çocukların daha iyi bir ortamda eğitim almaları için azami gayret gösterdiklerini aktaran Akkoyun, şunları kaydetti:

"İnşallah yapımı devam eden okullarımızın inşaatı da en kısa sürede tamamlanacak ve evlatlarımız okullarımızın sınıflarını, bahçelerini dolduracaklar. Okullarımızın Karaman için hayırlı olmasını temenni ediyor, 2022-2023 eğitim öğretim yılının öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

Karaman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title