Karaman gündem haberleri | Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti Güncel Haberler Karaman haberler... Karaman'da annesi emzirdikten sonra yatağında fenalaşan 6 aylık kız bebek, yaşamını yitirdi. Karaman'da annesi emzirdikten sonra yatağında fenalaşan 6 aylık kız bebek, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Valide Sultan Mahallesi Abdulkerim Kılınç Caddesi'nde oturan Fadimana D, 6 aylık bebeği Aliye'yi emzirdikten sonra uyutup yatağına bıraktı. Bir süre sonra bebeğinin fenalaştığını fark eden anne durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Murat Özünal Karaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karaman gündem haberleri | Karaman'da yatağında fenalaşan bebek hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.