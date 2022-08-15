Karaman gündem haberleri... Karaman'da ruhsatsız tabanca ve tüfek satışına 1 tutuklama Karaman haber: KARAMAN'da, ruhsatsız tabanca ile tüfek satışı yapan ve polis operasyonuyla yakalanan Ahmet Yılmaz (27), tutuklandı. KARAMAN'da, ruhsatsız tabanca ile tüfek satışı yapan ve polis operasyonuyla yakalanan Ahmet Yılmaz (27), tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmet Yılmaz'ın, şehir dışından temin ettiği kaçak tabanca ve tüfekleri, kentte piyasaya sürdüğü yönünde bilgi aldı. Yılmaz'ı takibe alan polis, dün operasyon düzenledi. Yılmaz, gözaltına alınırken, adresinde yapılan aramada ise ruhsatsız 14 tabanca ile 2 tüfek ele geçirildi. Ahmet Yılmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Muammer Şen Emniyet Müdürlüğü Güncel Haberler

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