Karaman gündem haberleri | Karaman'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti Güncel Haberler Karaman gündem haberi: Karaman'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Karaman'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Şeyh Şamil Mahallesi 1200 Sokak'ta evine giden Ali Bilgiç'e (61) plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen otomobil çarparak kaçtı. Ağır yaralanan Bilgiç, kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Konya'daki hastanede kurtarılamadı. Kaçan sürücü aranıyor. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Çetin Ali Bilgiç Karaman Güncel Haberler

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