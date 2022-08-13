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Karaman gündem haberleri | Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

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Karaman gündem haberleri | Karaman'da bebeğini öldürdüğü iddia edilen kadın ile 3 yakını tutuklandı

Gelen Karaman haberlerine göre Karaman'da yeni dünyaya gelen bebeğini boğduktan sonra evlerinin bahçesine gömdüğü öne sürülen kadın ile 3 yakını cezaevine gönderildi.

Karaman'da yeni dünyaya gelen bebeğini boğduktan sonra evlerinin bahçesine gömdüğü öne sürülen kadın ile 3 yakını cezaevine gönderildi.

K.D. (31), eşi Ercan D. ile sorunlar yaşamaya başlayınca bir ay önce dünyaya gelen bebeğini de alarak babasının evine gitti.

Durumu sinirlenen Ercan D, savcılığa, eşi K.D'nin daha önceki birlikteliğinden dünyaya gelen bebeğini yaklaşık 2 yıl önce ailesiyle öldürüp, bahçeye gömdüklerini iddia ederek şikayetçi oldu.

Soruşturma başlatan savcılıkça, evin bahçesinde yapılan kazıda bir bebeğe ait olduğu düşünülen kafatası ve kemik parçaları bulundu.

Bunun üzerine K.D. ile annesi F.A. (64) babası R.A. (70), ağabeyi İ.H.A (41) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Emniyetteki ifadesinde bebeğini öldürdüğünü itiraf eden K.D'nin "İstanbul'da öğrenciyken bir kişiden hamile kaldım. Sonra Karaman'a ailemin yanına geldim. Hamileliğimi gizledim. Evde tek başıma doğum yaptım. Korktuğum için çocuğu boğdum, bahçeye gömdüm. Ailemin bunlardan haberi yok." dediği öne sürüldü.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

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