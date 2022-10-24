Karaman gündem haberleri... Karaman'da alacak kavgasında eniştesini bıçakladı Güncel Haberler Karaman gündem haberine göre KARAMAN'da Zeynel G., para meselesi nedeniyle tartıştığı eniştesi Yusuf A.'yı bıçaklayarak yaraladı. KARAMAN'da Zeynel G., para meselesi nedeniyle tartıştığı eniştesi Yusuf A.'yı bıçaklayarak yaraladı. Olay, 00.30 sıralarında Urgan Mahallesi'ndeki Yenişehir Stadyumu şantiyesi yanında meydana geldi. Aralarında para meselesi bulunan Zeynel G. ile eniştesi Yusuf A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada Zeynel G., Yusuf A.'yı sol bacağından bıçaklayarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralanan Yusuf A.'yı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan Zeynel G. ise polis ekiplerince yakalandı.Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Yenişehir Karaman Güncel Haberler

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