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Karaman gündem haberi | Karaman'da otomobiliyle bekçiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı

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Karaman gündem haberi | Karaman'da otomobiliyle bekçiye çarpıp kaçan sürücü yakalandı

Gelen Karaman haberlerine göre Karaman'da bekçiye çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı.

Karaman'da bekçiye çarpıp kaçan otomobilin sürücüsü yakalandı.

Cedit Mahallesi 339 Sokak'ta devriye gezen bekçiler, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. Uyarıları dikkate almayan sürücü Şaban G, bekçi Yasin Talha'ya çarptıktan sonra kaçtı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan bekçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan kısa sürede yakalanan Şaban G'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çetin - Güncel

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