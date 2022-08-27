Karaman gündem haberi | İzmir'de yakalanan Karaman'daki cinayetin zanlısı tutuklandı Güncel Haberler Karaman gündem haberi | Karaman'da silahla bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı. Karaman'da silahla bir kişiyi öldürdüğü öne sürülen zanlı, tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı. Kurulan özel ekip, şüpheli Ercan K'nin yakalanması için günlerce iz sürdü. Şüphelinin İzmir'de olduğunu tespit eden ekipler, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyonla Ercan K'yi yakaladı. Karaman'a getirilen şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Karaman - Konya yolundaki Galericiler Sitesi'nde 14 Haziran'da çıkan kavgada, Ramazan E. ve Özay K. silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanmış, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan E. müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Ercan K, Ramazan E'yi öldürdüğü gerekçesiyle aranıyordu. Özay K'yi Ramazan E'nin yaraladığı iddia edilmişti. Güncel Kaynak: AA / Murat Özünal Emniyet Müdürlüğü Karaman İzmir Güncel Haberler

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