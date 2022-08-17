Karaman gündem: AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker Kazımkarabekir ilçesini ziyaret etti Güncel Haberler Karaman gündem haberi | AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Kazımkarabekir ilçesinde ziyaret ve temaslarda bulundu. AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Kazımkarabekir ilçesinde ziyaret ve temaslarda bulundu. Şeker ve beraberindekiler, esnaf ziyareti yaparak sıkıntı ve talepleri dinledi. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne yeni atanan Mustafa Eryiğit'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Şeker, ilçenin eğitim ve öğretimiyle ilgili bilgi aldı. Ziyaretlerde Şeker'e, AK Parti Kazımkarabekir İlçe Başkanı Yusuf Çetin, il genel meclis üyeleri Durmuş Demirci, Durmuş Kılbasanlı ve ilçe teşkilatı yöneticileri eşlik etti. Güncel AA / Mehmet Çetin Kazımkarabekir Milletvekili Hisarcık Karaman Güncel Haberler

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