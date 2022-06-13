TFF 3. Lig ekiplerinden Karaman Futbol Kulübü, teknik direktör Zafer Hızarcı ile sözleşme imzaladı.

Karaman Futbol Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Ali Han, bir otelde düzenlenen imza töreninde yeni sezonda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

Han, teknik direktör Hızarcı ile anlaştıklarını ve yeni bir takım kurmayı hedeflediklerini aktardı.

Karaman için çalıştıklarını ifade eden Han, "Bugün Karaman'da yeni bir sayfa açıyoruz. Profesyonel olmak mecburiyetindeyiz, zeki olmak mecburiyetindeyiz. Başarılı olmak istiyorsak kesinlikle profesyonelliğe geçmemiz lazım. Karaman Futbol Kulübü olarak ne kadar az hata yaparsak ben inanıyorum ki o kadar başarılı olacağız. O yüzden çok çalışmamız lazım." diye konuştu.

Hızarcı ise yeni bir ekip ile şampiyonluğu hedeflediklerini belirterek, "Biliyorsunuz ki hepimiz ortak bir menfaateyiz. Bu ortak ihtiyacı birlikte başaracağız. Tabi ki bu işin birçok parametresi var. Tabii ki eleştiriler olacak, bunları da biz saygı çerçevesinde göğüsleyebileceğiz." ifadesini kullandı.