Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han, gazetecilerle buluştu

Karaman Futbol Kulübü Başkanı Süleyman Han, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

Han, bir tesiste düzenlenen programda, seyirci sayısına artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Bu sene ligde kalıp gelecek sezon şampiyon olmak istediklerini aktaran Han, şunları kaydetti:

"Seneye şampiyon olmak için gayret göstereceğiz. Ligde kalmak için hedeflediğimiz 40 puana çok yakınız. Pazar günü oynayacağımız maçı da kazanarak puanımızı 38'e yükseltmek istiyoruz. Takımımızın yüzde 70'i gelecek sezonun takımı. 5 transferle şampiyonluğa oynarız. Taraftar en büyük destekçimiz onların, desteğinden memnunuz."

Han, konuşmasının ardından soruları yanıtladı.