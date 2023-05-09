KARAMAN-FATİH ERBAKAN: EĞİTİM SİSTEMİ, AHİRET ÖNCELİKLİ NESİLLER YETİŞTİRECEK

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Konya'daki programının ardından Karaman'a geçti. Burada kongre merkezinde partililerle bir araya gelen Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'na neden katıldığını anlattı. Tarihin tekerrür ettiğini belirten Erbakan, şunları söyledi:

"Yeniden Refah Partisi olarak 14 Mayıs seçimleri arifesinde son derece önemli bir karar aldık. Bu karar Yeniden Refah Partisi olarak seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında girme kararı. Bu kararımız milletimize, ülkemize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Bu kararla Allah gani gani rahmet etsin merhum Erbakan hocamızın, merhum Alpaslan Türkeş başkanımızla ve merhum Aykut Edipali başkanımızla 1991'de yapmış olduğu ittifakta olduğu gibi bu ittifakta da milli görüş meclise taşınmıştı ve inançlı kadrolar omuz omuza sloganıyla 91 seçimlerinde çok başarılı bir seçim kampanyası ve sonuç elde edilmişti. 3 partinin oylarının toplamı bir önceki seçime bakıldığında yüzde 12 seviyesindeyken, o seçimlerde 3 partinin oy toplamı yüzde 17 oldu. Ciddi bir sinerji oluştu ve şimdi de yine milli ve manevi duygularla hareket eden değerlerimize sahip çıkan, inancımızla, tarihimizle, kültürümüzle kavgası olmayan inançlı kadroları omuz omuza bir mücadele verdiğini bu seçimlerde böylece görüyoruz. Aslında tarih tekerrür ediyor. 1991 yılındaki ittifakta olduğu gibi yine bugün de 2023 seçimlerinde inançlı kadrolar omuz omuza bu mücadeleyi yapıyorlar. Bu ittifaktan hem Yeniden Refah Partimiz meclise taşınarak çıkacak, hem de bu ittifakta yer alan inançlı kadroların hepsi de inşallah kazançlı çıkacak. Hepsinden önemlisi inşallah ülkemiz, milletimiz ve devletimiz kazançlı çıkacak."

Millet İttifakı'nı eleştiren Fatih Erbakan, "Bir defa destekçilerine baktığınız zaman zaten bu 7'li masanın karşısında durmak gerektiğini açık bir şekilde görüyorsun. Kim bunların destekçileri? PKK'nın yöneticileri, kurucuları açıktan isim vererek Almanya'da, Avrupa'da Sayın Kılıçdaroğlu'na ve 7'li masaya oy istiyorlar. Bunlardan bir tanesi ele başlarından Cemil Bayık. Düsseldorf'ta toplantı yapıyor ve adeta 7'li masanın Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yürütür gibi konuşmalar yapıyor. Bese Hozat, Duran Kalkan, internetten girin videolarında dolaylı bir şekilde değil doğrudan adres göstererek 7'li masaya oy istiyorlar ve Cumhur İttifakı'nın yenilmesi lazım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yenilmesi lazım, mutlaka 7'li masanın kazanması lazım diyorlar. Böyle bir nokta da destekçisi PKK olan bir ittifaktan bu ülkeye bu millete bir hayır gelir mi diye düşündük ve son derece hayırlı bir adım attığımıza inanıyorum" dedi.