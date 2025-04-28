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Karaman'dan Konya'ya Sevgi ve Barış Yürüyüşü Düzenlendi

Karaman'dan Konya'ya Sevgi ve Barış Yürüyüşü Düzenlendi
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Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü anısına düzenlenen 7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü, Karaman'dan başladı. Etkinlik, Hatuniye Medresesi'nde sergi açılışıyla başladı ve yürüyüşle devam etti.

Karaman'dan Konya'ya Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlendi

KARAMAN - Hazreti Mevlana'nın Karaman'dan Konya'ya gelişinin 797. yıl dönümü anısına, Karaman'dan Konya'ya 7. Uluslararası Sevgi ve Barış Yürüyüşü düzenlendi.

Etkinlik Hatuniye Medresesi'nde " Karaman'dan Gönüllere Sevgi Yolu" sergisinin açılışı ile başladı. Sergi açılışından sonra Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Hazreti Mevlana'nın 22'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ve beraberindekilerle birlikte Hazreti Mevlana'nın annesi Mümine Hatun, kardeşi Alaaddin Çelebi ile yakınlarına ait sandukaların bulunduğu tarihi Aktekke Camisi'ni ziyaret etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından Vali Çiçekli, Esin Çelebi Bayru'ya Türk bayrağı verdi ve sonra yürüyüş başladı. Programa, protokol mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - Güncel
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