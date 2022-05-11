Karaman'dan kısa kısa

KARAMAN (AA) - Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 9-15 Mayıs'ta kutlanan Vakıflar Haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Kuş Evi Boyama etkinliğine katıldı.

Hatuniye Medresesi'nde "Kuşlarla Aynı Gökyüzünü Paylaşmak, Kuş Evleri ve Kuş Sevgisi" temasının işlendiği kuş evi boyama etkinliğine katılan Işık, öğrencilerin çalışmalarını bir süre yerinde takip ederek bir hafta boyunca farklı aktivitelerin yer aldığı etkinlikleri hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle yaptıkları sanatsal çalışmaları üzerine bir süre sohbet eden Işık, öğrencilere kuş sevgisini yerleştirmeyi amaçlayan etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Öğrenciler 112 çağrı merkezi ve Vali Işık'ı ziyaret etti

Vali Mehmet Alpaslan Işık kabul ettiği anaokulu öğrencilerine 112'yi anlattı.

112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret eden Gevher Hatun Anaokulu öğrencilerine acil durumlarda aramaları gereken 112 hakkında bilinçlendirme çalışması yapılarak bakanlık tarafından hazırlanan animasyonlar izlettirildi . Ardından çağrı merkezinin gezdirildiği öğrencilere 112'nin işleyişi ve hangi durumlarda nasıl aranması gerektiğiyle ilgili bilgi verildi.

Daha sonra Işık kendisini ziyaret eden öğrencilerin, 112 Acil Çağrı Merkezi ile ilgili soruları cevaplayarak 112 bilinçli çocuk madalyası ve hediyelerini çocuklara takdim etti.

Valilik Makamında gerçekleşen ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Uğur Önsesverenin'de katıldığı ziyarette, Okul Müdürü Merve Uzun okul atölyesinde öğrencilerin yaptıkları dokuma çalışmaları hakkında Işık'a bilgi verdi.

Öğrenciler kendi dokudukları Türk Bayrağı'nı Işık'a hediye etti.

Kıbrıs Gazisi toprağa verildi

Vali Mehmet Alpaslan Işık, Kıbrıs Gazisi Ramazan Kaya'nın cenaze törenine katıldı.

Ahmet Yesevi Camisi'nde düzenlenen törene Işık'ın yanı sıra Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karaman Şube Başkanı Behiç Baş, gaziler, Kaya'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından askeri törenle birlikte bir süre omuzlarda taşınan Kaya'nın cenazesi daha sonra şehir mezarlığında Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duaların ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze töreninin ardından Kaya'nın ailesine taziyede bulunan Işık, "Son yolculuğuna uğurladığımız merhum Ramazan Kaya'ya Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.