Son dakika haber... KARAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, 4 TUTUKLAMA - Haberler

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Son dakika haber... KARAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika habere göre KARAMAN'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, İ.H.M, C.B, İ.K, N.G, H.D. ve V.K'nın uyuşturucu ticari yaptığı bilgisini aldı. Bunun üzerine yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler dün, daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada da satışa hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden İ.H.M, C.B, İ.K, N.G. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. H.D. ve V.K. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Son dakika haber... KARAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, 4 TUTUKLAMA

Son dakika haber... KARAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, 4 TUTUKLAMA

Son dakika haber... KARAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, 4 TUTUKLAMA

Son dakika haber... KARAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, 4 TUTUKLAMA

Son dakika haber... KARAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, 4 TUTUKLAMA

Son dakika haber... KARAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, 4 TUTUKLAMA

Son dakika haber... KARAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, 4 TUTUKLAMA

Son dakika haber... KARAMAN'DAKİ UYUŞTURUCU OPERASYONU, 4 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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