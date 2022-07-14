Karaman'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Karaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, M.T.'nin (33) Gaziantep ilinden Karaman iline uyuşturucu madde getirerek sattığı yönünde bilgi edinilmesi üzerine çalışma başlattı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlının yapılan üst aramasında 136.5 gram metamfetamin, 8 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi, 3 adet bong ve payp olarak bilinen uyuşturucu madde kullanma aparatı, 30 adet uyuşturucu madde satışına ve kullanımına yarayan muhtelif malzeme ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 7 bin lira nakit para ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. AA / Murat Özünal - Güncel Güncel Haberler

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