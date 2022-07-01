Karaman'daki trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti Karaman'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Karaman'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın yaşamını yitirdi. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Ayşe Yavuz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yavuz'un cenazesi hastane morguna götürüldü. Aynı hastanede tedavisi süren Hacer Çınar Yavuz'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Karaman-Konya kara yolunun 20. kilometresinde dün H.K. idaresindeki 33 AFH 599 plakalı otomobil ile Erhan Yavuz'un (62) kullandığı 70 E 4243 plakalı otomobilin çarpışması sonucu sürücü Yavuz ile Hüseyin (70), Ayşe ve Hacer Çınar Yavuz yaralanmıştı. AA / Mehmet Çetin - Güncel Ayşe Yavuz Araştırma Karaman Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Karaman'daki trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.