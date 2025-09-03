Karaman'daki Engelli Bireylere Şiddet Olayı: Aile Tepkili

KARAMAN'daki bir özel bakım evinde engelli bireylerin şiddete uğradığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından mağdurlardan Enes Güder'in (24) annesi Şükran Cingöz DHA'ya konuştu. Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatan Cingöz, "Biz onlara bakarken bebek gibi baktık. Hiçbir şeylerini eksik etmedik, kıyamadık, gözümüzden esirgedik. Biz kıyamazken nasıl dövebilirler. Bakımevleri daha detaylı denetlensin" dedi.

Başyayla ilçesinde 2024 yılının Kasım ayında özel bir bakım merkezinde kalan yüzde 88 engelli Enes Güder'in kendisine tokat atıldığını söylediği ablası M.C. şikayette bulundu. Bunun üzerine Karaman Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Bakım merkezinin güvenlik kameralarını inceleyen yetkililer, görüntülerde çalışanlardan M.D., H.B. ve A.G.'nin bazı engelli bireylere tokat attığını ve yerde sürüklediğini tespit etti. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

'ŞİDDETİ KAMERA KAYITLARINDA GÖRDÜK'

10 ay önce eşinin vefatının ardından sağlık sorunları ve ameliyat olması gerektiği için yüzde 88 engelli oğlu Enes Güder'in özel bir bakımevine yerleştirdiğini söyleyen Şükran Cingöz, "Oğluma biz eşimle birlikte bakıyorduk. Ama eşim vefatından sonra ben tek başıma Enes ile baş edemedim. Çok zor bir durumdaydım ameliyat olmak zorundaydım. Sağlık sorunlarım vardı bu yüzden bakımevine yatırmak zorunda kaldım. Bakım evine yatırdıktan sonra kurumdan hiç memnun kalmadık. Enes bize beni dövüyorlar, tokat atıyorlar diye söylüyordu. Bizler ilk başta alışma evresinde olduğu için inanmadık. Burada kalmak istemediği için bizi kandırıyordur diye düşündük. Daha sonra çevreden kurum ile alakalı dedikodulardan bahsedildi. Biz de Karaman Valisinin sosyal medya hesabına yazarak durumu anlattık. Valilik bize dönüş yaptı ve konu ile ilgilenileceği söylendi. Daha sonra savcılık soruşturma başlatmış. Bizim de sonradan haberimiz oldu bu görüntülerden. Biz savcılıktan dosyamızı istedik görüntülere ulaştık. Ulaştığımız görüntülerde böyle tekmelerle tokatlarla hastaların dövüldüğünü gördük. Şiddet uygulayanlardan şikayetçi olduk" diye konuştu.

'CEZA ALMALARINI İSTİYORUZ'

Oğlunu darbedenlerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Şükran Cingöz, şöyle konuştu:

"Gerekli makamlara dilekçelerimizi yazdık ama bu kişilerin sadece işten çıkarıldıklarını öğrendik. Bu ceza bizi memnun etmedi, yetersiz geldi. Daha fazla ceza almalarını istiyoruz. Ben bir anne olarak bakımevlerinin hepsinin hastalara daha özenli davranmalarını istiyorum. Bu özel bakım evlerinin durumları ne olacak bilemiyorum. Bunlara bir çözüm aranmasını istiyorum. Biz onlara bakarken bebek gibi baktık. Hiçbir şeylerini eksik etmedik, kıyamadık, gözümüzden esirgedik. Biz kıyamazken nasıl dövebilirler. Bakımevleri daha detaylı denetlensin. Hastaların kamerasız alanlarda daha fazla dövüldüğünü düşünüyorum. Kamerasız alanlara da bir çare bulunsun istiyorum. Gerekli makamlara dilekçelerimizi yazdık ama bu kişilerin sadece işten çıkarıldıklarını öğrendik. Bu ceza bizi memnun etmedi, yetersiz geldi. Daha fazla ceza almalarını istiyoruz."