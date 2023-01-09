Karaman'da yoldan çıkan işçi midibüsündeki 7 kişi yaralandı Güncel Haberler Karaman'da işçileri taşıyan servisi midibüsünün yoldan çıkması sonucu araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Karaman'da işçileri taşıyan servisi midibüsünün yoldan çıkması sonucu araçta bulunan 7 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, B. İ. idaresindeki 70 AG 683 plakalı işçileri taşıyan servis midibüsü, Urgan Mahallesi'nde seyir halindeyken freninin patlaması sonucu yoldan çıktı. Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İşçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. İşçi servisinde toplam 25 yolcunun olduğu ve Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir bisküvi fabrikasına gittikleri öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Karaman Güncel Haberler

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