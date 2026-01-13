Karaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

KARAMAN'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kentte yoğun kar yağışı etkili oldu. Karaman Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelinde 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.