Karaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Güncelleme:
Karaman'da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verildi. Ayrıca hamile ve engelli kamu çalışanlarına da idari izin verildi.

Kentte yoğun kar yağışı etkili oldu. Karaman Valiliği, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il merkezinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 13 Ocak Salı günü 1 gün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personelinde 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
