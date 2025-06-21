Karaman'da YKS'ye 2 Dakika ile Geç Kalan Adaylar Sınava Alınmadı

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Karaman'da YKS'ye 2 Dakika ile Geç Kalan Adaylar Sınava Alınmadı
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Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na geç kalan adaylar, sadece 2 dakika farkla sınav salonuna alınmadı. Yoğun trafikten etkilenen öğrenciler, kapıda görevli personeli ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadılar.

- Karaman'da YKS'ye 2 dakika ile geç kalan adaylar sınava alınmadı

KARAMAN - Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumuna geç kalan adaylar sınava alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının düzenlediği Yükseköğretim Kurumlar Sınavı Temel Yeterlilik Testi Karaman'da heyecanla başladı. YKS'ye girecek adaylar sınava bir saat kala girecekleri okullara doğru yola koyulurken, yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde sınava girecek olan adaylar, saat 09.30'dan itibaren üst aramasından geçirilerek salonlara alınmaya başlandı. Sınava girecek adayların velileri heyecanlı olduklarını ve tüm öğrencilere başarılar dilediklerini söylediler.

"2 dakika ile sınava geç kaldılar"

Sınava, kimi öğrenciler koşarak yetişirken, kimileri ise 2 dakikayla sınava geç kaldığı için kapıların kapanmasıyla salona alınmadı. Salona alınmayan adaylar kapıda görevlileri sınava girmek için ikna etmeye çalıştı. İkna çabası boşa çıkan adaylar okuldan ayrıldı. Sınava giren adaylar içeride ter dökerken aileleri de dışarıda sınavdan çıkacak çocuklarını beklediler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET AKİF ORHAN - Güncel
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