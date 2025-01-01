Karaman'da Yılbaşı Denetimleri: 9 Gözaltı ve 55 Bin Lira Ceza

Karaman'da polis ekipleri yılbaşı dolayısıyla denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı tedbirleri kapsamında 2223 kişiyi sorguladı, 47 işletmede denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 9 kişi yakalandı, 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler ayrıca, 1249 aracı inceledi, ilgili trafik kurallarına uymadığı belirlenen sürücülere toplam 55 bin 454 lira ceza uygulandı.