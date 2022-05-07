Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da Karayolları Trafik Haftası kapsamında "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" etkinliği düzenlendi.

Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, Adalhan Kavşağı'nda düzenlenen etkinlikte yaya geçidini kullanan vatandaşlara broşür dağıttı.

Trafik kuralları ile ilgili kamuoyunun dikkatini çekmek için çeşitli mottolar ortaya koyduklarını vurgulayan Dinç, "Bu sene de yayalar için '5 Adımda Güvenli Trafik' sloganıyla yola çıktık. Bizler de jandarmamızla, emniyet birimlerimizle yayalarımızın karşıdan karşıya geçişlerde, güvenli geçişlerin nasıl sağlanacağı konusunda vatandaşlarımızı bilgilendiriyoruz." dedi.

Konya genelinde yaşanan yoğun trafik kusurlarına da değinen Dinç, şunları söyledi:

"Yayalarımızın yaya geçitlerini kullanmaması, kontrolsüz noktalarda yola çıkması, özellikle sürücülerin, zaman zaman hız limitlerinin çok fazla üzerine çıkması nedeniyle bu sene 4 can kaybı yaşandı. Bu noktada tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle sürücülerimizin çocuklarımızın geçtiği okul çevreleri, yaşlıların çıkabileceği hastane, cami yakınlarında çok daha duyarlı olmalarını, yavaş gitmelerini kurallara uymalarını istiyoruz. Böylece hem modern bir toplum hem daha huzurlu ve güvenli bir Konya oluşturacağız."

Engin Dinç, Konya genelinde 27 ayrı noktada, tüm Konya'daki kavşaklarda Elektronik Denetleme Sistemlerinin (EDS) devreye alındığını, ayrıca engelli park yerlerine araç park eden sürücülere mutlaka ceza yazıldığını da sözlerine ekledi.

Programa Selçuklu İlçesi Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ve kolluk amirleri katıldı.

Konya'da Ramazan Bayramı tatilinde ölümlü trafik kazası yaşanmadı

Öte yandan Konya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada Ramazan Bayramı tatilinde alınan tedbirler sonrası Konya'da ölümlü kaza meydana gelmediği bildirildi.

Ölümlü kazalarda yüzde 100'luk azalmayla sıfır rakamına ulaşılan kentte, 80 ekip 360 personelle bayram tatili boyunca 24 saat denetim yapıldığı belirtildi.

Karaman

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, Cumhuriyet Parkı'nda düzenlenen etkinlikte yaya geçitlerinden geçerek sürücülere broşür dağıttı.

Vali Işık, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulan stanttaki ekipmanlar hakkında bilgi aldı.

Mayıs ayının ilk cumartesi gününün Türkiye'de Karayolu Trafik Güvenliği günü olarak kutlandığını ifade eden Işık, "Türkiye genelinde İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla sabah saat 11.00'de uygulamayı başlattık. '5 Adımda Trafikte Yaya Güvenliği' uygulamasını halkımıza anlattık. Gerekli olan broşürlerimizi dağıttık. Halkın bilinçlendirilmesine katkıda bulunmaya çalıştık. Aynı zamanda sürücülerimize kemer takma zorunluluğunu hatırlattık. Uygulamalara bu hafta boyunca da devam edeceğiz. Halkımızdan isteğimiz trafik kurallarına uymaları." dedi.

Aksaray

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, İçişleri Bakanlığı himayelerinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüyle 81 ilde eş zamanlı olarak Trafik Haftası etkinlikleri yapıldığını belirtti.

Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Bugün ve bu hafta boyunca paydaş kurum ve kuruluşlarımızla koordineli olarak yapacağımız etkinliklerle trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltılması, kara yollarında tüm yol kullanıcılar için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması hedefleniyor. Ayrıca, ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılarak, vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmeleri ve sürücülerin trafik kuralı ihlalini en aza indirmek amaçlanıyor. Trafik denetimlerinin sürekli ve kararlılıkla yürütülmesiyle toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor."

Konuşmaların ardından Ankara Caddesi'ndeki uygulamaya katılan Vali Aydoğdu, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirdi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Nurullah Kaya, Zafer Meydanı'ndaki etkinliklere katıldı.

Kaya, Türkiye'de trafik bilincinin her geçen yıl arttığını ifade ederek, "Ülkemizde trafik kazalarında can kayıpları ciddi oranda düştü. İçişleri Bakanı'mız Süleyman Soylu ve bakanlık mensuplarımızın trafik bilinci çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Trafik haftamız tekrar hayırlı uğurlu olsun." dedi.

İl Emniyet Müdürü Ali Temiz de trafikte sürücü ve yayaların dikkatli olması gerektiğini ifade etti.