Karaman'da Yangın: İki İş Yeri Zarar Gördü
Karaman'ın Mansurdede Mahallesi'nde gerçekleşen yangında iki iş yerinin çatısında hasar meydana geldi. Yangının nedeni henüz belirlenmedi, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Karaman'da çıkan yangında iki iş yerinin çatısında hasar oluştu.
Mansurdede Mahallesi 97. Sokak'taki iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede yayılan yangın, bitişikteki başka bir iş yerinin çatısına sıçradı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, iki iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel