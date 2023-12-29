Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu

Karaman'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.

Yeşilada Mahallesi 819. Sokak'ta yalnız yaşayan Fuat Aksekioğlu'ndan uzun süre haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İtfaiye yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Aksekioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksekioğlu'nun cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.