Karaman'da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
Karaman'ın Yeşilada Mahallesi'nde yalnız yaşayan 64 yaşındaki Fuat Aksekioğlu, evinde ölü bulundu. Komşularının haber alamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne başvuruldu. Sağlık ekipleri, olay yerine gelerek Aksekioğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Cenaze, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Karaman'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki kişi, evinde ölü bulundu.
Yeşilada Mahallesi 819. Sokak'ta yalnız yaşayan Fuat Aksekioğlu'ndan uzun süre haber alamayan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
İtfaiye yardımıyla eve giren sağlık ekipleri, Aksekioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aksekioğlu'nun cenazesi, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.