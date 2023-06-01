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Karaman'da Uyuşturucudan Gözaltına Alınan 1 Kişi Tutuklandı

Karaman'da Uyuşturucudan Gözaltına Alınan 1 Kişi Tutuklandı

Güncel Haberler

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerine ev hapsi cezası verildi.

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklanırken, diğerine ev hapsi cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki bilgi üzerine harekete geçti. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile çalışma başlatan ekipler, haklarında yakalama kararı verilen M.K. (24) ve M.K. (42) isimli kişileri gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üst aramalarında 37,22 gram metamfetamin,1 adet toplu tabanca, 1 adet tüfek ile uyuşturucudan temin edildiği düşünülen 24 bin 215 lira para ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.K'ye ise ev hapsi cezası verildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Güncel Haberler

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