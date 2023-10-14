Karaman'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama
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Karaman'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, A.S. ve İ.S. isimli kişileri takibe alarak yakaladı. Yapılan aramada 40 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla şüpheli A.S. ve İ.S'yi gözaltına aldı.
Yapılan aramalarda 40 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel