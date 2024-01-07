Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Yakalanan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı
Karaman'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.
Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, Y.K. ve M.Ö. gözaltına alındı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K. tutuklandı, M.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.