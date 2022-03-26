Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler

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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli serbest bırakıldı

Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin ardından salıverildi.

KARAMAN (AA) - Karaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli ifadelerinin ardından salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki kişinin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Bölge trafik kontrol noktasında durdurulan araçta ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen M.Ü. ve M.O. ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Jandarma, Karaman, Güncel, Haberler

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