Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler

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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

KARAMAN (AA) - Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sattığından şüphelendikleri H.Ö'yü takibe aldı.

Savcılığın talimatıyla yapılan operasyonda şüphelinin evinde uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Murat Özünal - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karaman, Güncel, Haberler

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