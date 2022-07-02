Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı - Haberler

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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

AA - Murat Özünal - Güncel
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülenlere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda D.T. gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Murat Özünal - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Güncel Haberler

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