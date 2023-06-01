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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Zanlı Tutuklandı

Güncel Haberler

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K. (24) ile M.K. (49) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan M.K. (24) nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerine ev hapsi verildi.

Kaynak: AA / Murat Özünal - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Güncel Haberler

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