Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 1034 kök Hint keneviri bitkisi, 5 kilo 800 gram esrar ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 1034 kök Hint keneviri bitkisi, 5 kilo 800 gram esrar ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.