Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri il genelinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda, 1034 kök Hint keneviri bitkisi, 5 kilo 800 gram esrar ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Diğer şüphelilerin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.