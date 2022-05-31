Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

AA - Mehmet Çetin - Güncel
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Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 9 zanlıdan 7'si gözaltına alındı.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

AA / Mehmet Çetin - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Karaman Güncel Haberler

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