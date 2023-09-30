Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 5 Kişi Tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 65,06 gram sentetik uyuşturucu, 1,40 gram esrar ve 224 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1'i kadın 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen E.G., M.A., H.S., Y.D. ve S.Y.'yi takibe aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 54 gram bonzai, 11,6 gram metamfetamin, 1,4 gram esrar ve 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN