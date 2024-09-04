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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ve çeşitli para birimleri ele geçirildi.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüpheli aracı kent girişinde durduran ekipler şüpheliler İ.U, Ş.Ş. ve A.K'yi gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bin 348 dolar, 4 bin 700 avro, 250 sterlin, 10 İsviçre kronu, 120 ruble ve 1 manat para ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

karaman Güncel

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