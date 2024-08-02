Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Çalışmayla belirlenen adreslere yapılan operasyonda, şüpheliler H.A, A.E. ve S.G. gözaltına alındı, 10 bin 416 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.