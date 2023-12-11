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Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı

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Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, şehre C.N.D, S.K, ve A.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Ekipler, şehir merkezi girişinde aracı durdurarak zanlıları gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 179 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, şehre C.N.D, S.K, ve A.K. isimli şüphelilerin uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı.

Ekipler, şehir merkezi girişinde aracı durdurarak zanlıları gözaltına aldı.

Araçta yapılan aramada 179 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Karaman Tutuklama Uyuşturucu Gözaltı Suç Operasyon Hukuk Güncel Haberler

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