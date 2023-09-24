Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.A., C.A.C. ve H.Y. simli kişileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 648 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN