Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 648 adet sentetik hap ele geçirildi.
Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen S.A., C.A.C. ve H.Y. simli kişileri takibe aldı. Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin ikametlerinde yapılan aramada 648 adet sentetik hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel